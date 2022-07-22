Названы провоцирующие рак продукты Эндокринолог Филиппова назвала провоцирующие рак продукты

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Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова заявила, что одной из причин появления заболевания является избыток в организме рафинированных углеводов. По словам эксперта, следует исключить из рациона продукты из переработанного мяса. Она при этом порекомендовала употреблять куриное мясо и рыбу, пишет Пятый канал.

Колбасные изделия, сосиски, сардельки, сервелат и так далее. Некоторые виды добавок химических, которые используются, в соус, например, для консервации, для увеличения срока хранения продукта, — поделилась Филиппова.

Специалист отметила, что важно знать происхождение мяса, чтобы быть уверенным в его безвредности.

Психотерапевт Владимир Лозовой ранее заявил, что регулярное обкусывание ногтей может привести к потере социальных навыков и субдепрессивному состоянию. По словам эксперта, период волнения наступает из-за стресса, в ходе которого возникают неконтролируемые действия.

При этом человек начинает испытывать ощущение, что «он хуже всех». Специалист назвал несколько причин такого поведения, включая предрасположенность к подобным проявлениям тревожности. Он порекомендовал обратиться к психотерапевту, чтобы получить необходимое лечение.