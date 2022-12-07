Названы продукты для укрепления сосудов Эндокринолог Зяблова посоветовала для укрепления сосудов есть щавель, гречку, рыбу и ягоды

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Эндокринолог Елена Зяблова рассказала «Газете.Ru», что для того, чтобы сосуды оставались крепкими и эластичными, важно избегать большого количества холестерина. Эксперт уточнила, что речь идет о жирной пище животного происхождения. Она посоветовала употреблять полезные для сердечно-сосудистой системы продукты, а также включить в рацион продукты с высоким содержанием витамина С.

Также стоит обратить внимание на авокадо, так как он снижает риск появления холестериновых бляшек, что оказывает положительный эффект на работу сердечно-сосудистой системы, — сказала Зяблова.

Укрепить сосуды, по мнению врача, также помогут клюква, брусника, черника, малина и земляника. Специалист порекомендовала употреблять в пищу щавель, гречку, бобы и рыбу.

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