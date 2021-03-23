Названы привлекательные города для переезда россиян

Москва, Санкт-Петербург и Сочи являются самыми привлекательными городами для переезда, однако большинство россиян не готовы вообще куда-то переезжать.
Об этом
Главными мотивами для смены места жительства названы карьерный рост и высокая зарплата. Об этом рассказали 38% опрошенных. Другими причинами для переезда указывались более развитая городская инфраструктура (20%), желание уехать от стресса и суеты, в том числе ради рекреационных мест (16%), более высокий уровень социальных услуг и возможности развития для детей (15%).
Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматели на юге России больше коллег из других регионов довольны условиями ведения бизнеса. Они устраивают 79,2% опрошенных бизнесменов в ЮФО. Всего опросили 800 владельцев собственного бизнеса в возрасте от 18 до 60 лет из всех регионов страны. Также высокие цифры довольных бизнесом (73,9%) показал опрос предпринимателей в ПФО.