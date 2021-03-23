Названы привлекательные города для переезда россиян

https://static.news.ru/photo/b0d088fe-8b92-11eb-ba6a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва, Санкт-Петербург и Сочи являются самыми привлекательными городами для переезда, однако большинство россиян не готовы вообще куда-то переезжать.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведённое сервисом по поиску работы среди более 9 тыс. пользователей. Менять город проживания не намерены 51% опрошенных. Выбрали Москву для переезда 22% респондентов, Санкт-Петербург — 14%, Сочи — 10%. Далее в списке предпочтений идут Краснодар (8%), Калининград, Екатеринбург и Казань (все — по 3%).

Главными мотивами для смены места жительства названы карьерный рост и высокая зарплата. Об этом рассказали 38% опрошенных. Другими причинами для переезда указывались более развитая городская инфраструктура (20%), желание уехать от стресса и суеты, в том числе ради рекреационных мест (16%), более высокий уровень социальных услуг и возможности развития для детей (15%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматели на юге России больше коллег из других регионов довольны условиями ведения бизнеса. Они устраивают 79,2% опрошенных бизнесменов в ЮФО. Всего опросили 800 владельцев собственного бизнеса в возрасте от 18 до 60 лет из всех регионов страны. Также высокие цифры довольных бизнесом (73,9%) показал опрос предпринимателей в ПФО.