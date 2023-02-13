Названы объекты, которые нужно уничтожить для срыва поставок оружия Украине Военный эксперт Суконкин: поставки оружия Киеву сорвет уничтожение мостов и ж/д инфраструктуры

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Поставки западного оружия Украине может сорвать уничтожение железнодорожных и автомобильных мостов, а также ж/д инфраструктуры, включая пункты перестановки вагонов с европейской колеи на русскую, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Собеседник также не исключил, что Киев просит предоставить ему истребители F-16 американского производства, так как именно эти машины — «сертифицированный носитель ядерного оружия».

Поставки западного оружия Украине сорвет уничтожение железнодорожной инфраструктуры, включая пункты перестановки вагонов с европейской на русскую колею на территории Украины, а также уничтожение железнодорожных и автомобильных мостов. В теории можно пускать под откос поезда, как это делали партизаны в Великую Отечественную, но это крайне тяжело. Не исключаю, что Украина хочет применить ядерное оружие, не зря просят F-16 — сертифицированный носитель ядерного оружия, — подчеркнул Суконкин.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что дал предварительное согласие на поставку истребителей F-16 Украине. Он подчеркнул, что у государства нет никаких табу и по запросу Киева власти могут отправить в том числе и авиацию. Возможность отправки реактивных истребителей на Украину также рассматривает ряд других европейских стран.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что в Европе «взяли в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16. Информация содержится в опубликованном дипломатом диалоге с неназванным «европейским коллегой», который сообщил главе украинского МИД о начале проработки вопроса по истребителям.