Названы люди, которые лучше всего переносят алкоголь и не пьянеют Диетолог Залетова: люди с большим весом лучше переносят алкоголь

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Люди, имеющие лишний вес, переносят алкоголь лучше, чем худые. В этой связи в новогоднюю ночь тем, кто сидел на диете и скинул вес, следует особенно осторожно относиться к спиртному. Об этом в интервью РИА Новости предупредила врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

Чем больше вес, тем выше толерантность к алкоголю, то есть он лучше переносится. Здесь нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты «вырубить» может и гораздо меньшая доза, — сказала врач.

Она также отметила, что переносимость алкоголя во многом зависит от способности печени его перерабатывать. Кроме того, европейская популяция справляется с последствиями возлияний лучше, чем монголоиды. Это объясняется тем, что спиртное стало доступно для европейской популяции раньше и организм европейцев к нему более адаптирован.

Ранее онколог Елизавета Васильева рассказала, что употребление жирной и нездоровой пищи с канцерогенами во время новогоднего застолья может вызвать обострение хронических заболеваний ЖКТ и онкологии. По ее словам, салаты с майонезом, острые закуски и консервированные продукты способны вызвать изжогу и метеоризм даже у здорового человека, но нередко провоцируют обострение гастрита, панкреатита и дуоденита. Специалист уточнила, что онкобольным нельзя нарушать предписания врача даже во время праздников.