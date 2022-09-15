Названы любимые россиянами продукты, вызывающие старение Диетолог Гинзбург назвал соленья вызывающими старение продуктами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правильный режим питания на годы может отложить старость и связанные с ней неприятные последствия, в том числе появления морщин. Однако некоторые продукты, наоборот, вызывают преждевременное старение. Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с NEWS.ru рассказал, что к ним относятся популярные и любимые россиянами соленые огурцы и помидоры. Все дело в большом количестве соли, которая ускоряет старение и провоцирует развитие возрастных болезней.

Многие любят соленые огурцы и помидоры, но они ни в коим случае не свежие, в отличие от обычных. Они вредны, потому что перегрузка организма солью ускоряет старение и развитие возрастных болезней, — подчеркнул Гинзбург.

Ранее диетолог Гинзбург назвал самые вредные для здоровья блюда. По его мнению, к ним относятся жареная на подсолнечном масле картошка, жареное во фритюре в мучной панировке красное мясо и традиционные десерты с большим количество сахара, традиционные десерты, среди которых торты, кондитерские изделия, выпечка и мороженое. Также диетолог не советует пить пакетированные фруктовые соки, так как в них содержится много сахара. В этой связи Гинзбург рекомендовал свежевыжатый фруктовый сок с мякотью.