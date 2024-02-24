Названы льготы для семей с детьми-инвалидами, о которых «знают не все» Чаплин: родителям ребенка-инвалида положен официальный неполный рабочий день

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Для семей с детьми-инвалидами предусмотрены пособия, ежемесячные денежные выплаты, социальная пенсия и многое другое, но есть дополнительные льготы, о которых знают не все, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, речь идет о ряде налоговых послаблений и мер поддержки.

На федеральном уровне: официальный неполный рабочий день для одного из родителей или опекунов ребенка с инвалидностью, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для родителей время, а также четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, — рассказал депутат.

Кроме того, по словам Чаплина, привлечение таких сотрудников к работе сверхурочно, в выходные и праздники допускается только с предварительного письменного согласия работника. Почти все должно предоставляться им вне очереди — места в детских садах, яслях, профилакториях, оздоровительных учреждениях, а также обслуживание в аптеках, магазинах, кафе, поликлиниках, на почте и в других организациях. Поэтому если в каких-то учреждениях, особенно в государственных, человека заставляют ждать или ссылаются на очереди, то на это можно смело пожаловаться, подчеркнул депутат.

Помимо этого, по утверждению Чаплина, для семей с детьми-инвалидами положен стандартный налоговый вычет. Для детей-инвалидов I или II группы, которые учатся очно, вычет сохраняется до 24 лет в размере 12 тысяч рублей родителям и усыновителям и 6 тысяч рублей — опекунам и попечителям. В каждом регионе действуют свои выплаты и льготы, например, субсидии на оплату ЖКХ, льготы по транспортному налогу, надбавка к социальной пенсии, поэтому стоит внимательно изучить этот вопрос и требовать положенных льгот, резюмировал парламентарий.

Ранее Чаплин рассказал, что для прописки в СНТ дачный дом должен быть признан жилым. Он подчеркнул, что для этого необходимо создать все условия для круглогодичного проживания: отопление, электричество и водоснабжение.