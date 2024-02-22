В Госдуме объяснили, как правильно прописаться на даче Депутат Чаплин: для прописки в СНТ дача должна быть признана жилым домом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для прописки в СНТ дачный дом должен быть признан жилым, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий подчеркнул, что для этого необходимо создать все условия для круглогодичного проживания: отопление, электричество и водоснабжение.

Далее нужно получить заключение по техническому состоянию дома, собрать документы о собственности, выписку ЕГРН и передать бумаги в местную администрацию вместе с заявлением. Процедура признания занимает два — три месяца. Здесь важно учесть, что отказ может быть в случае, если вид разрешенного использования земли не предполагает размещения на нем жилого дома, — добавил Чаплин.

Он объяснил, что участок должен быть садовым, а не огородным. Чаплин отметил: если администрация примет положительное решение, то направит документы в орган регистрации для внесения изменений, а также уведомит собственника.

Ранее самарские власти запретили трудовым мигрантам работать в сфере оказания транспортных услуг и образования. Также ограничения коснулись агентства по подбору персонала. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что правоохранительным органам поручено строго следить за исполнением постановления.

До этого мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте в Магаданской области. Мера рассчитана на 2024 год. Уволить иностранцев, уже работающих в местных транспортных компаниях, предписано в трехмесячный срок.