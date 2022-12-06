Названы инфекции, которыми можно заразиться при доставке Инфекционист Коновалов: при доставке можно подхватить респираторные и кишечные инфекции

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При доставке получатель может подхватить респираторную инфекцию, рассказал «Газете.Ru» инфекционист Иван Коновалов. Он уточнил, что курьер может инфицировать поверхность посылки, если он кашляет и чихает. Эксперт добавил, что при доставке еды также можно заразиться кишечными инфекциями, такими как шигелла, сальмонелла, кампилобактер, кишечная палочка, а также гепатит А и ротавирусы.

Возможна передача возбудителей кишечных инфекций — это касается в первую очередь бактериальных патогенов при доставке готовой еды. Шигеллы, сальмонеллы, кампилобактер, кишечная палочка. А также вирусы гепатита А, норовирусы и ротавирусы. Такие патогены могут сохраняться на продуктах питания и предметах обихода несколько дней, и если нет привычки мыть руки перед приемом пищи и есть полная уверенность в стерильности доставляемых продуктов, человек действительно может заразиться, — отметил Коновалов.

При этом инфекционист уточнил, что чаще всего люди заражаются инфекциями не через контакт с посылками. При этом эксперт отметил, что после пандемии число служб доставки выросло, что создало повысило риски.

Инфекционист Сергей Рябов ранее посоветовал россиянам для профилактики гриппа и ОРВИ вести здоровый образ жизни, который подразумевает чередование физической и умственной активности. Он также порекомендовал добавить фрукты и овощи в рацион для поддержания иммунитета, напомнил о необходимости надевать медицинские маски в местах скопления людей.