Названы города, где сильнее всего подорожали квартиры в 2022 году С начала года жилье на вторичном рынке больше всего подорожало в Волгограде, Самаре и Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала 2022 года цена на квадратный метр вторичного жилья в городах-миллионниках заметнее всего выросла в Волгограде, Самаре и Челябинске, пишет РБК со ссылкой на подсчеты экспертов «ЦИАН.Аналитики». Москва при этом располагается на предпоследней, 15-й строчке рейтинга. Волгоград же лидирует в списке.

Стоимость «квадрата» в Волгограде за последние семь месяцев выросла на 12% — до 78,4 тысячи рублей. Второе место заняла Самара, где средняя цена увеличилась на 10%, до 99,3 тысячи рублей. На третьей строчке расположился Челябинск с повышением на 9%, до 63,4 тысячи рублей.



Четвертое место разделили Новосибирск (107,5 тысячи рублей) и Ростов-на-Дону (100,6 тысячи рублей) с ростом средней стоимости квадрата на 7%. Пятое место с повышением на 6% у Уфы (100,2 тысячи рублей) и Воронежа (86,3 тысячи рублей). В столице же средняя цена одного квадратного метра поднялась всего на 2%, до 308 тысячи рублей.

Ранее председатель комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты города Щелково Олеся Рудакова заявила, что цены на ипотечное жилье в Подмосковье в ближайшее время не повысятся, так как у людей все равно нет денег и, соответственно, нет спроса. Непонятная ситуация в мире заставляет россиян с особой осторожностью распоряжаться финансами, они не стремятся брать ипотеку даже с пониженной ставкой, сообщила она.