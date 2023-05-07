Терапевт назвал главные угрозы для легких человека Терапевт Раменский: больше всего легким человека угрожают курение, грязный воздух и малоподвижный образ жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главными угрозами для легких человека являются курение, загрязненный воздух и малоподвижный образ жизни, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Врач добавил, что пристрастие к табаку или кальянам провоцирует развитие рака или хронической обструктивной болезни.

Легкие отвечают за поступление кислорода в организм и вывод углекислого газа из него. Но некоторые привычки и факторы негативно сказываются на их работе. Курение приводит к развитию хронической обструктивной болезни легких и раку. Загрязненный воздух может привести к развитию астмы и других заболеваний легких. Отсутствие физической активности может привести к нарушению работы легких и ухудшению обмена газов в организме, — подчеркнул собеседник.

Он также напомнил, что самыми вредными продуктами для поджелудочной железы являются сладости, жирная пища и алкоголь. Медик отметил, что спиртное повреждает ткани органа, провоцируя развитие тяжелого заболевания — панкреатита. Эксперт подчеркнул, что поджелудочная отвечает в организме человека за выработку инсулина и других важных для пищеварения ферментов.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал пожилым людям пить до двух литров воды в день. По его словам, это необходимо для улучшения работы сердца и всего организма в целом. Эксперт также посоветовал пожилым употреблять некрепкий зеленый чай. Этот напиток богат антиоксидантами, положительно влияющими на работу сердца. Кроме того, зеленый чай содержит много витаминов, микроэлементов и калия.