Названы самые вредные продукты для поджелудочной Терапевт Раменский: самыми вредными продуктами для поджелудочной являются сладости, жирное и алкоголь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми вредными продуктами для поджелудочной железы являются сладости, жирная пища и алкоголь, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Медик отметил, что спиртное повреждает ткани органа, провоцируя развитие тяжелого заболевания — панкреатита. Эксперт подчеркнул, что поджелудочная отвечает в организме человека за выработку инсулина и других важных для пищеварения ферментов.

Сладости — слишком много сахара может привести к повышенному уровню глюкозы в крови, что может негативно сказаться на работе поджелудочной. Жирная пища может привести к повышенной нагрузке на поджелудочную, что может негативно сказаться на ее работе. Алкоголь может привести к повреждению тканей поджелудочной, что может привести к развитию панкреатита, — объяснил Раменский.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал пожилым людям пить до двух литров воды в день. По его словам, это необходимо для улучшения работы сердца и всего организма в целом. Эксперт также посоветовал пожилым употреблять некрепкий зеленый чай. Этот напиток богат антиоксидантами, положительно влияющими на работу сердца. Кроме того, зеленый чай содержит много витаминов, микроэлементов и калия.