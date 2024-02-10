Названы главные преимущества переезда из мегаполисов в малые города Урбанист Зубарик призвала россиян не бояться уезжать из мегаполисов в деревни

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Переезд из мегаполиса в деревню или малые города даст россиянам ряд преимуществ, рассказала NEWS.ru урбанист Юлия Зубарик. Среди плюсов она отметила более низкую стоимость недвижимости и услуг в небольших населенных пунктах, снижение стресса и социальную организацию.

Экономическое преимущество складывается из более низкой цены на недвижимость, товары и услуги в малых городах, укрепляющегося тренда на удаленный режим работы. Для мегаполисов характерна повышенная нервозность, малым городам присуща чувственность, размеренный ритм. Вместе с близостью к природе они являются некими «убежищами», где индивид меньше подвержен стрессу и способен расслабиться, отдохнуть, — добавила Зубарик.

Ранее юрист Евгения Данилова рассказала NEWS.ru, что при разводе нельзя поделить между супругами вещи индивидуального пользования — обувь, одежду, личные гаджеты, а также открытые на имя детей вклады, музыкальные инструменты и книги. Она отметила, что не подлежат разделу исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и подарки. Она объяснила, что личные вещи признаются собственностью того супруга, который пользовался ими, но к ним не относятся предметы роскоши и драгоценности.