Названы фавориты Евровидения-2023 Музыкальный критик Легостаев: фаворитами Евровидения-2023 являются финны и шведы

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Шведская певица Лорин

Фаворитами песенного конкурса Евровидение-2023 являются шведская исполнительница Loreen (Лорин Талхауи) и финский рэпер Käärijä (Йэре Пёухёнен), рассказал NEWS.ru музыкальный критик Илья Легостаев. Эксперт отметил, что на первую ставят букмекеры, хотя композиция в этот раз «не супер-пупер».

Большой ажиотаж вокруг финского исполнителя Käärijä. Снова приехала побеждать Loreen из Швеции, она победила в 2012 году и сейчас снова приехала с такими же амбициями. У нее очень высокие показатели у букмекеров, хотя на мой взгляд, песня не супер пупер, по крайней мере не так, как в прошлый раз, — подчеркнул Легостаев.

Собеседник также призвал не воспринимать серьезно выступление участников от Хорватии, чей номер в Сети осудили как антироссийский. Легостаев добавил, что «поп-музыка придумана для того, чтобы иногда шокировать людей».

Мне кажется, поп-музыка придумана для того, чтобы иногда немножко шокировать людей. Это нормальная рефлексия для тех, кто участвует скажем так в этом виде спорта. Я не думаю, что это нужно серьезно воспринимать. По мне, это не политические заявления, у людей наболело, они выразились вот так. Имеют на это право, — подытожил Легостаев.

По его словам, Украина имеет большие шансы вновь победить на Евровидении. Он объяснил, что в 2022-м Киеву первое место помогла занять «всеевропейская солидарность», и не исключил, что отношение ЕС к представителям данной страны еще раз сыграет свою роль.

По результатам голосования в финал прошли Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения. Они присоединятся к уже отобранным странам, в число которых входят Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания.

Организатор Евровидения Мартин Эстердаль ранее заявил, что исключение России стало непростым решением. По его словам, запрет «соответствует ценностям Запада — взаимовыручке и объединению через музыку».