Названы факторы, провоцирующие образование желчных камней Терапевт Чиркова: лишний вес и отсутствие нагрузок могут спровоцировать образование желчных камней

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Нерациональное питание, лишний вес, сахарный диабет, нарушение углеводного и липидного обмена, малоподвижный образ жизни могут стать причиной образования желчных камней, рассказала заведующая «Центром общественного питания и медицинской профилактики», врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, желчекаменной болезнью страдает до 20% населения развитых стран: у женщин она встречается в два-три раза чаще, чем у мужчин.

В редких случаях причиной камнеобразования являются врожденные анатомические нарушения, врожденные болезни обмена веществ, например, муковисцидоз, и гемолитические анемии, в том числе серповидноклеточная. Но в большинстве случаев человек сам наживает себе эти проблемы, — пояснила терапевт.

Как рассказала медик, желчный пузырь — это мышечный мешок, в котором копится желчь, выработанная клетками печени. Она нужна для переваривания жиров и поддержания нормальной микрофлоры кишечника, пояснила Чиркова.

Врач добавила, что в норме желчь попадает в просвет кишечника порционно по мере необходимости, однако в случае нарушения режима питания, недостатка подвижности, и всего описанного выше, в пузыре происходит застой и постепенно образуются камни.

Часто они возникают в беременность из-за изменения гормонального фона, перегиба пузыря, повышения внутрибрюшного давления. Но после родов такие камни обычно рассасываются самостоятельно. Возникшие из-за нарушений здоровья или образа жизни камни самостоятельно не рассасываются. Если их скапливается слишком много или они попадают в желчный проток, приходится прибегать к хирургическому лечению, — предупредила Чиркова.

Врач посоветовала регулярно питаться, не переедать и не голодать, следить за весом, заниматься физической культурой, чтобы избежать проблем с желчным пузырем.

Ранее врач-диетолог Татьяна Рыкалова предупредила, что употребление отрубей опасно для людей с камнями в желчном пузыре, поскольку может вызвать закупорку желчного протока, в результате чего понадобится срочная операция. Однако, по словам медика, продукт будет полезен при застоях желчи, загибе желчного пузыря или образовании в нем взвеси.