Названо число умерших от коронавируса россиян после отдыха в Турции

За последние два туристических сезона около 1,5 тысячи российских путешественников заболели COVID-19 на турецких курортах. Из них скончались 40 человек, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. По его словам, система «безопасного туризма», которой турецкие власти уделяли очень большое внимание, принесла определённые плоды. Однако полностью избежать случаев заражения среди россиян не удалось, сообщает ТАСС.

У нас за два сезона (а фактически за два «полусезона» — в 2020 и в 2021 годах) ковидом в Турции по официальной статистике заболело порядка полутора тысяч наших туристов. Из них 40 человек, к сожалению, скончались: 11 человек — в прошлом году, остальные — в этом году. Много это или мало — не берусь судить, каждая человеческая жизнь уникальна, жаль, что так получилось, — рассказал Ерхов.

Он добавил, что в системе «безопасного туризма» были свои недостатки. В частности, руководство некоторых отелей в погоне, видимо, за уменьшением расходов пыталось заставить заболевших туристов оплачивать дополнительные дни пребывания на самоизоляции, хотя могло бы этого и не делать. Кроме того, во многих гостиницах плохо поставлено дело с оповещением о коронавирусе.

Наши люди не всегда понимают, кто и что с ними делает, поэтому все эти шероховатости и недочёты нужно будет учесть на будущее, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в первую пятёрку стран по темпам восстановления внутреннего туризма. Как сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, несмотря на то что люди до сих пор опасаются путешествовать из-за пандемии коронавируса, на туристическом рынке страны наметилась тенденция на восстановление.