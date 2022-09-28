Стало известно, сколько айтишников может покинуть Россию РБК: Россию может покинуть больше 100 тысяч айтишников

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Россию в ближайшее время может покинуть в два-три раза больше IT-специалистов, чем весной этого года, заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. По мнению главы АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина, из страны уедет не менее 100 тысяч айтишников, передает РБК.

Бегтин отметил, что увеличение оттока IT-кадров из страны после объявления частичной мобилизации, несмотря на преференции от Минцифры в виде отсрочки, связано с мнением о размытости критериев мобилизации, а также с отсутствием у многих айтишников высшего профильного образования, которое и является основанием для получения брони.

По мнению главы центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массуха, отъезд специалистов без высшего профильного образования не отразится на отрасли в целом, так как «ключевые люди, архитекторы отечественных ИТ-систем преимущественно имеют высшее образование и на них распространяются меры по отсрочке от мобилизации». При этом Массух считает, что в ближайшее время число уезжающих должно снизиться.

Думается, что история с частичной мобилизацией могла дать всплеск отъезда ИТ-специалистов в моменте, но те меры, которые оперативно принял министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, очень быстро успокоят ситуацию, — отметил Массух.

Ранее в издании «Новая газета. Европа» появилась публикация о том, что число уехавших из России с 21 сентября на фоне частичной мобилизации может составлять более 260 тысяч человек. Комментируя эти данные, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями по этому поводу, и рекомендовал обращаться за точными данными к сотрудникам погранслужбы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным призвал спокойно относиться к уехавшим из-за мобилизации россиянам. По его мнению, это может быть «неким водоразделом» и «критерием», показывающим, «кто есть кто».