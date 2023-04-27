Названа причина интереса правоохранительных органов к доходам Блиновской Глава Ассоциации российских блогеров: «размахивание купюрами» могло привлечь внимание ФНС к Блиновской

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Елена Блиновская

Президент Ассоциации российских блогеров Ольга Берек заявила NEWS.ru, что «размахивание купюрами» в соцсетях привлекает внимание не только подписчиков, но и правоохранительных и налоговых органов, включая ФНС. По ее мнению, именно демонстрация доходов привлекла внимание к «королеве марафонов» Елене Блиновской и способствовала ее задержанию.

Сейчас идут налоговые проверки. Под них попадают компании с крупными оборотами. Те компании, которые являются нарушителями закона, налогового законодательства РФ, несут за это ответственность. И владельцы этих компаний, которые совершают налоговое преступление, несут за это ответственность. Как бы ни было, но размахивание купюрами в своих социальных сетях, как это делают некоторые блогеры, может привлекать дополнительное внимание не только восторженных подписчиков, но и налоговых органов, — отметила Берек.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. В интернете опубликовано видео обысков в ее доме в Подмосковье.

По сведениям Telegram-каналов, блогер была задержана при попытке уехать из России на арендованном автомобиле.

«Известия» со ссылкой на источник сообщили, что у Блиновской при задержании нашли билеты в Казахстан. Уточняется, что она должна была покинуть Россию, однако блогера кто-то успел предупредить о задержании, и вместо аэропорта она направилась на машине к белорусской границе. По данным SHOT, Блиновская собиралась уехать из Россию в Литву через сухопутную границу в Белоруссии.