Алкоголь ударил в мозг: названа причина госпитализации Ефремова

https://static.news.ru/photo/00e3a14c-dd78-11ea-87e4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной госпитализации актёра Михаила Ефремова стал стеноз сосудов. Он мог развиться из-за злоупотребления алкоголем.

Угрозы для жизни артиста сейчас нет. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, передаёт ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма, — сказал он.

В свою очередь адвокат актёра Эльман Пашаев продолжает настаивать, что медики диагностировали у его подопечного инсульт. Защитник Ефремова утверждает, что тот не страдает от алкоголизма. Выпивал ли артист, когда находился под домашним арестом, ему неизвестно.

Все люди иногда употребляют, но я не видел ничего, — сказал Пашаев.

Актёр был госпитализирован 11 августа, его увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ из Пресненского суда столицы. Там должно было начаться заседание по возбуждённому в отношении него уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Однако незадолго до начала процесса артисту стало плохо. Врачи оценили состояние пациента как тяжёлое.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он не признаёт вину в ДТП, так как ничего не помнит.

Ранее, как писал NEWS.ru, близкий друг Ефремова и коллега по театральной сцене Иван Стебунов рассказал, что в день аварии артиста должны были «прокапать» после очередного запоя.