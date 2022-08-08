Названа причина бесполезности подсчёта калорий при похудении Врач Дубинин рассказал, почему худеющим бесполезно считать калории

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Санитарный врач Николай Дубинин заявил, что рассчитывать количество потребляемых калорий бесполезно, так как калорийность зависит не от энергетической ценности продукта, а от способа его приготовления. По мнению специалиста, таблицы калорийности не отражают актуальную информацию. По этой причине, считает врач, чтобы не набирать вес — следует придерживаться полноценного рациона и заниматься спортом, пишет URA.RU.

Рассчитать норму калорий не всегда представляется необходимым для здоровых людей с активным образом жизни. Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах так же трудно, потому что в первую очередь берётся математический расчёт, а не химический, — рассказал Дубинин.

Он призвал не увлекаться сладкими газированными напитками и ограничить потребление трансжиров. По его словам, пищевые привычки «должны формироваться исходя из потребностей организма».

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что людям с сердечной и почечной недостаточностью следует воздержаться от употребления арбуза. Эксперт пояснил, что арбуз состоит на 90–95% из воды, а людям, которые должны контролировать потребление воды, его есть нельзя. О добавил, что фруктоза в арбузе очень быстро усваивается организмом, а это может стать причиной появления лишнего веса.