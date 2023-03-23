Названа дата полета Федора Конюхова на воздушном шаре Путешественники Конюхов и Меняйло сообщили, что их полет на воздушном шаре начнется 24 марта

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Федор Конюхов

Путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло рассказали, что их трансконтинентальный полет на воздушном шаре начнется 24 марта, сообщает «МК в Мурманске». При этом они подчеркнули, что точное время старта будет зависеть от погодных условий в этот день. Конюхов и Меняйло планируют установить новый рекорд по дальности перелета на воздушном шаре, а также обновить собственный рекорд по продолжительности полета.

Конюхов рассказал, что для перелета уже все готово. На стартовую площадку доставили контейнер с воздушным шаром и корзиной, там разместили необходимое оборудование. Комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян будет фиксировать полет, его траекторию и соблюдение путешественниками всех правил.

Издание уточнило, что действующий рекорд дальности перелета на воздушном шаре — 2360 км, который хотят побить Конюхов и Меняйло, установил японский пилот Мичио Канда в 1997 году. Также путешественники планируют обновить собственный рекорд по продолжительности полета в 55 часов, который они установили в 2017 году.

Конюхов ранее стал первым на планете, кому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке. Одиночное кругосветное плавание он начал 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии и закончил 9 мая 2019-го у островов Диего-Рамирес.