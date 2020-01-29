Новый китайский коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий, но угроза распространения называется низкой.
Об этом
Прогноз сделан на основании ряда факторов, среди которых высокая скорость прироста заболеваемости и большая активность миграции жителей России и Китая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на медицинские маски в аптеках России вырос в 13 раз на фоне сообщений о коронавирусе. Ажиотаж привёл к дефициту товара в аптечных сетях. В интернет-магазинах остались только дорогие модели, цены на них растут. Острее всего дефицит масок ощущается на Дальнем Востоке. Не хватает масок и в мегаполисах. Половина медицинских масок в Россию поступает из Китая, но там жители сами нуждаются в них.
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