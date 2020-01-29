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Иск о пересмотре решения о конфискации имущества на девять млрд рублей у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко подан в Никулинский суд Москвы. Об этом рассказала адвокат Валерия Туникова, которая представляет его интересы.

Защита считает, что есть возможность пересмотреть дело «по вновь открывшимся обстоятельствам», сообщает газета «Ведомости». Пресненский суд не подтвердил фактов получения Захарченко взятки. Он фактически был осуждён за воспрепятствование правосудию и...