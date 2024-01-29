Назван способ тактично попросить коллегу не чавкать и не хлюпать Перевалова: если коллега чавкает, поговорите с ним об этом наедине и не грубите

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Чтобы тактично попросить коллегу не чавкать и не хлюпать, нужно поговорить с ним наедине и постараться не использовать слова, которые могут его оскорбить, посоветовала эксперт по этикету Анастасия Перевалова в интервью NEWS.ru. Кроме того, важно не использовать назидательный, унижающий и пренебрежительный тон.

Во-первых, если вы решились на разговор, то он должен проходить наедине. Никогда никому публично не делайте замечания. Во-вторых, ваша цель — помочь человеку. Подберите те слова, которые не оскорбят его, а подчеркнут вашу заинтересованность в поддержании его статуса. Следите за тоном речи, он не может быть назидательным, унижающим, пренебрежительным, — рекомендовала Анастасия Перевалова.

По ее мнению, если вы близки с человеком, то можно поговорить с ним об этом чуть более откровенно. Однако стоит общаться все равно без надрыва и мягко. Перевалова считает, что если человек образованный, то он поймет вас и поработает над собой.

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