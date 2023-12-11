Россиянам рассказали, как не потерять работу после корпоратива Психолог Кононов посоветовал быть осторожными с алкоголем на корпоративе

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Чтобы не потерять работу после корпоратива или не попасть в неловкую ситуацию, следует быть осторожными при употреблении алкоголя, посоветовал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. В беседе с LIFE.ru он уточнил, что не стоит употреблять спиртное на пустой желудок. Важно думать о будущем, а не о сиюминутном удовольствии, подчеркнул специалист.

Если вы знаете за собой слабость к алкоголю, попросите кого-нибудь из коллег присмотреть за вами, но помните, что ответственность все равно на вас. <...> Не пейте алкогольные напитки, которые не пьете в обычной жизни, не пейте на пустой желудок, не мешайте алкоголь, — порекомендовал психолог.

В идеале нельзя позволять себе лишнего, но, если же ситуация вышла из-под контроля, стоит избегать внимания к себе и объективов камер. Кононов призвал сразу же уезжать домой, чтобы не усугублять ситуацию. Кроме того, особое внимание следует уделить одежде. Женщинам рекомендуется не надевать костюмы с вульгарными и кричащими деталями. По словам психолога, лучше всего подойдет сдержанный и элегантный стиль.

Кононов добавил, что конкретного правила, когда стоит покидать корпоратив, нет. В данном вопросе не надо полагаться на своих коллег, лучше поступить так, как удобно самому человеку.

Стилист-имиджмейкер Мария Куликова ранее рекомендовала женщинам на новогодний корпоратив надеть черно-белый строгий смокинг. Такой наряд, по ее словам, позволит выглядеть элегантно и эффектно. Эксперт подчеркнула, что дополнить образ можно брошью или алой помадой на губах.