Назван симптом, который говорит о скрытой атаке COVID-19 на человека Вирусолог Волчков назвал симптом, который говорит о скрытой атаке COVID-19 на человека

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Вирусолог Павел Волчков, заявил, что першение в горле может быть сигналом проникновения коронавируса в организм у ранее переболевших COVID-19 людей. Эксперт добавил, что человек может не подозревать о том, что снова заразился вирусом. Он пояснил, что першение — это иммунная реакция организма по локализацию очага заболевания, пишет URA.RU.

В России огромное число людей, которые уже переболели COVID-19, и не один раз. Встретившись единожды, вторая и третья встречи будут протекать более безболезненно. А першение и есть активация иммунной системы для того, чтобы локализовать путь входа, — рассказал Волчков.

Он выразил уверенность в том, что в России пока не предвидится нового подъема заболеваемости COVID. Вирусолог объяснил, что вирусу попросту неоткуда взять «ресурсную базу» для создания нового, более агрессивного штамма.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что наиболее подвержены заражению столбняком непривитые дети, пожилые люди и женщины, рожавшие без медицинской помощи. Эксперт отметил, что чаще заражению подвержены мальчики из-за повышенного травматизма. Он подчеркнул, что летальность столбняка остаётся очень высокой. Иммунолог указал на то, что человек может не знать, что болен, так как инкубационный период длится от 6 до14 дней.