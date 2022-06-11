Названы группы риска по заражению столбняком Иммунолог Болибок назвал группы риска по заражению столбняком

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что наиболее подвержены заражению столбняком непривитые дети, пожилые люди и женщины, рожавшие без медицинской помощи. Эксперт отметил, что чаще заражению подвержены мальчики из-за повышенного травматизма. Он подчеркнул, что летальность столбняка остаётся очень высокой, пишет URA.RU.

В основном, это непривитые дети, получившие инфицированные раны, которые вовремя не были обработаны. Чаще заражаются мальчики из-за повышенного травматизма, — рассказал Болибок.

Иммунолог указал на то, что человек может не знать, что болен, так как инкубационный период длится от 6 до14 дней.

Врач-диетолог Наталия Герасимова ранее заявила, что препятствием в сжигании жира на животе может быть плохое кровоснабжение, решить проблему помогут различные массажные техники. Эксперт при этом добавила, что для этого также следует снизить общую калорийность питания и увеличить уровень физической активности. Она призвала сократить количество потребляемых углеводов, а также избегать майонез. Она также посоветовала проходить в день хотя бы 8–10 тысяч шагов.