Назван лучший способ сжечь жир на животе Диетолог Герасимова раскрыла лучший способ сжечь жир на животе

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Врач-диетолог Наталия Герасимова заявила, что препятствием в сжигании жира на животе может быть плохое кровоснабжение, решить проблему помогут различные массажные техники. Эксперт при этом добавила, что для этого также следует снизить общую калорийность питания и увеличить уровень физической активности. Она призвала сократить количество потребляемых углеводов, а также избегать майонез, пишут «Известия».

Что касается живота, то он может «худеть» в последнюю очередь, потому что там может быть плохое кровоснабжение, как, допустим, в области ягодиц. Поэтому здесь можно добавить какие-нибудь местные воздействия, например, различные массажные техники, — поделилась Герасимова.

Она также посоветовала проходить в день хотя бы 8–10 тысяч шагов.

Биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова ранее заявила, что обезвоживание организма чревато рядом серьёзных осложнений и даже может быть опасно для жизни. Эксперт пояснила, что потеря воды в размере 1% от массы тела ухудшает терморегуляцию и вызывает жажду. Если лишиться 4% влаги, снижается работоспособность на 20–30%.

Ещё больший дефицит воды чреват трудностями с концентрацией внимания, головной болью и сонливостью. При 10% потере, по словам ученого, может возникнуть опасность для жизни. Она посоветовала увеличить приёмы воды в летний период, так как потребность организма в воде возрастает до 4–6 л в день в зависимости от веса.