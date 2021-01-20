Назван штраф, который можно обжаловать из-за снега

https://static.news.ru/photo/bae68680-5bb9-11eb-9b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Во время снегопада МЧС всегда советует быть осторожнее на дорогах из-за плохой видимости. Самым частым нарушением правил дорожного движения остаётся превышение скорости — на него приходится 95‒97% всех штрафов.

Однако около 3-—% — это несоблюдение дорожной разметки. Но когда на улице лежит снег и ее не видно, водителей стараются не штрафовать, сообщил радио Sputnik заместитель генерального директора, операционный директор компании «МВС Груп» (оператор систем фото- и видеофиксации в Подмосковье) Михаил Родионов. Но если штраф всё-таки выписали, его можно обжаловать.

Обычно если система видеофиксации «поймала» нарушителя из-за разметки, когда на дороге снег, выписывать ли штраф, решает сотрудник ГИБДД. Он должен ещё раз просмотреть видео и решить, была ли видна линия на дороге с точки зрения водителя или нет.

Такие правонарушения проходят отдельный фильтр человеческого глаза. Одним из решающих факторов в данном случае является различимость дорожной разметки. Центр автоматической фото- и видеофиксации за этим строго следит, сказал Родионов.

Если разметка не видна, видео направляется в брак. Дело в том, что камеры всегда «видят» разметку, поэтому чтобы быть на 100% уверенными, что штраф начислен верно, видео иногда проверяет до трёх специалистов.

Если водитель всё же получил штраф за пересечение сплошной линии во время метели, но разметки не видно на видео, то его можно обжаловать, подвёл итог эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что власти за 11 месяцев 2020 года взыскали с водителей штрафов на сумму около 13 млрд рублей. Всего в ФССП с января по ноябрь пришло протоколов ГИБДД, по которым возбудили исполнительные производства, на 18,5 млрд руб., что на 700 млн больше, чем в 2019-м.