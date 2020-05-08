Назван ранний симптом коронавируса, определяющий тяжесть болезни

https://static.news.ru/photo/af0b0118-9136-11ea-8ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики назвали потерю обоняния наиболее явным симптомом, который указывает на тяжесть течения болезни. Как заявил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат, то, как человек чувствует запахи, определяет течение COVID-19.

Степень утраты обоняния коррелирует с тяжестью протекания других симптомов коронавируса. Если аносмия была ярко выраженной, то и другие симптомы — нехватка дыхания, лихорадка и кашель — проявлялись сильнее, — цитирует его РИА Новости.

Автор исследования уточнил, что неспособность чувствовать запахи, или аносмия, в среднем проявляется на третий день заболевания. Этот симптом отметили у себя более половины участников эксперимента. В основном, это молодые люди в возрасте до 45 лет. Кроме того, учёный отметил, что об инфицировании может свидетельствовать насморк. Он может указывать на бессимптомную форму протекания COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 в ряде случаев может проявлять себя нетипичным образом — от ощущения похмелья до паралича мышц. Об этом рассказали медики разных стран, наблюдавшие за заражёнными пациентами. В частности, они выявили, что коронавирус может вызывать некроз тканей на различных участках тела и органах, вплоть до головного мозга.