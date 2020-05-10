Путин назвал бесполезной госпропаганду для памяти о героизме предков

https://static.news.ru/photo/9c56cff4-92b5-11ea-9f33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того чтобы россияне помнили о героизме предков во время Великой Отечественной войны, не требуется инициатива «сверху». Уверенность в этом выразил президент Владимир Путин.

В пример он привёл общественное движение «Бессмертный полк», которое было подхвачено миллионами людей.

Не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках, потому что это связывает нас с ними и в собственных глазах поднимает. Если не на их высоту, то настолько, чтобы мы помнили о главном, — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства, как писал NEWS.ru, также отметил, что национальная идея современной страны — это патриотизм. Однако он должен быть созидательным, чтобы человек мог «посвятить себя развитию страны, её движению вперёд», заявил Путин.

Днём ранее президент принял участие в акции «Бессмертный полк», которая из-за эпидемии коронавируса проходила в виртуальном формате. Президент записал видеообращение на фоне портретов родителей.