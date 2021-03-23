Назначена дата слушаний по обжалованию приговора срочнику Шамсутдинову

https://static.news.ru/photo/6591542c-8b9c-11eb-9954-96000091f725_660.jpg Рамиль Шамсутдинов Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобы на приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, открывшему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, при которой погибли восемь человек.

Согласно материалам суда, слушания состоятся 21 апреля, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, защита потерпевших обжаловала приговор Шамстудинову. Адвокат Сергей Грицко пояснил, что потерпевшие настаивают на более суровом наказании вплоть до лишения солдата свободы пожизненно.

Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в октябре 2019 года. Погибли восемь военнослужащих и ещё двое получили ранения. Солдат признал вину, а свой поступок объяснил тем, что подвергался издевательствам во время прохождения службы.

21 января 2021 года 2-й Восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он обязал осуждённого выплатить около 11 млн рублей в качестве компенсации семьям погибших. В Комитете солдатских матерей вердикт одобрили. При этом не исключили, что он будет обжалован потерпевшими.