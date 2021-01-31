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Навка показала отдыхающего с дочерью Пескова

17:59, 31 января 2021 81

Татьяна Навка поделилась с подписчиками видео прогулки пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с дочерью Надей.

Семилетняя девочка занимается фигурным катанием, ходит на бальные танцы и учит английский, китайский и французский языки. Однако у неё хватает времени и на забавы. Так, выходные семья провела на природе, где Песков прокатил дочку на санках.

Надя, скажи, тебе нравится, когда папа тебя на санках катает?спросила Навка, на что девочка ответила «да».

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка в танцах на льду опубликовала в соцсети фотографии младшей дочери. Фигуристка очень редко делится семейными снимками. В честь новогодних праздников Навка сделала исключение, показав повзрослевшую Надю. 

Также Навка опубликовала несколько видеороликов с тренировок юной фигуристки. Во время съёмок дочка скользила по ледовой сцене и выполняла сложные поддержки. Подросшая дочь Пескова восхитила известных блогеров. 

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