Навка показала отдыхающего с дочерью Пескова

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Татьяна Навка поделилась с подписчиками видео прогулки пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с дочерью Надей.

Семилетняя девочка занимается фигурным катанием, ходит на бальные танцы и учит английский, китайский и французский языки. Однако у неё хватает времени и на забавы. Так, выходные семья провела на природе, где Песков прокатил дочку на санках.

Надя, скажи, тебе нравится, когда папа тебя на санках катает? — спросила Навка, на что девочка ответила «да».

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка в танцах на льду опубликовала в соцсети фотографии младшей дочери. Фигуристка очень редко делится семейными снимками. В честь новогодних праздников Навка сделала исключение, показав повзрослевшую Надю.

Также Навка опубликовала несколько видеороликов с тренировок юной фигуристки. Во время съёмок дочка скользила по ледовой сцене и выполняла сложные поддержки. Подросшая дочь Пескова восхитила известных блогеров.