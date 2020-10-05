Отсутствие связующего звена: учёные назвали причины упадка российской науки

Прошло два года с тех пор, как в России был принят национальный проект «Наука», рассчитанный на 2019–2024 годы. По замыслу властей в ближайшее время на 50% увеличится поток финансирования исследований и разработок отечественных учёных. В этом году на научные проекты выделено более 505 млрд рублей. Несмотря на это, пока можно по пальцам пересчитать научные открытия россиян, которые принесли коммерческий успех и вошли в историю. Опрошенные NEWS.ru учёные считают, что средства, выделяемые на эту сферу, нужно значительно увеличить. Кроме того, даже большие деньги не поднимут науку с колен, пока не будет проложен «мостик» между учёными и предпринимателями.

Сегодня большинство значимых достижений российских учёных реализовано при активном содействии западных коллег. Например, последним отечественным исследователем, который удостоился Нобелевской премии, стал физик Константин Новосёлов. Он работал в тесном сотрудничестве с англичанами, преимущественно на их базе.

Самостоятельных значимых прорывов совершается крайне мало. Например, в 2012 году участники экспедиции из России сделали последнее крупное географическое открытие на планете — озеро Восток в Антарктиде. А в 2010-м исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили новый вид древних людей в результате археологических раскопок на Горном Алтае.

При этом отечественные учёные продолжают активно работать. В 2018 году экс-замминистра науки и высшего образования Григорий Трубников привёл основные показатели науки в стране. По его данным, Россия занимает одиннадцатое место по числу статей в ведущих международных базах данных, восьмое — по числу патентов, четвёртое — по числу самих учёных.

Представители науки в разговоре с NEWS.ru назвали три причины, почему современные российские исследователи до сих пор не совершили технологический прорыв. Во-первых, финансирование науки в РФ нужно увеличить в 20 раз, об этом в беседе с NEWS.ru сообщил академик, научный руководитель из ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Николай Колчанов. Эти деньги необходимо направить на развитие как фундаментальной, так и прикладной науки. Последняя, по мнению учёного, сегодня в России «практически отсутствует».

Сейчас есть компании, которые берут на себя инициативу по созданию новых продуктов и начинают работать с научным сообществом, но чтобы довести до практики результаты фундаментальной науки, нужно очень много средств. Николай Колчанов академик, научный руководитель из ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» академик, научный руководитель из ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёный привел в пример организацию науки в СССР, где «примерно 5% финансирования шло на фундаментальную науку и 95% — на прикладную». Этих денег хватало на поддержку исследований. Также в Советском Союзе существовали около 10 тысяч прикладных организаций, которые выступали связующим звеном между учёными и производителями. Они внедряли научные разработки в производство. После перестройки эти институты канули в лету. В современной России инновационные открытия не получают практического применения.

Стратегический регулятор отсутствует. Изначально была идея, что рынок всё отрегулирует и каким-то загадочным образом разрыв будет закрыт. Надеялись, что компании будут помогать учёным. Но на практике этого не получилось. Без гарантий получения высокой прибыли они в этом не заинтересованы. Тут нужна ведущая роль государства — оно должно создать такую законодательную базу, которая повысит интерес компаний к разработкам российских учёных, — отметил Колчанов.

В России находит практическое применение одна из тысячи научных разработок, об этом сообщил NEWS.ru заведующий сектором геномных механизмов онтогенеза ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Вениамин Фишман. Главная причина — отсутствие взаимного интереса между предпринимателями и изобретателями.

Ко мне в лабораторию ещё ни разу не приходил бизнесмен и не поставил чёткую задачу. Я бы не поленился и решил её, но этого не происходит на практике. Проблема в том, что большинство учёных не умеют коммерциализировать свои изобретения. Но это и не их задача. Учёный — не предприниматель. Вениамин Фишман заведующий сектором геномных механизмов онтогенеза ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» заведующий сектором геномных механизмов онтогенеза ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН»

Низкие зарплаты научных работников — ещё один камень преткновения на пути развития российской науки, об этом сообщил NEWS.ru заведующий лабораторией ихтиологии Зоологического института РАН Аркадий Балушкин. По его словам, в регионах учёные, особенно молодые, получают смехотворные деньги. Именно поэтому многие умные и талантливые молодые люди уезжают за границу или предпочитают другие сферы деятельности.

Правда, у пресс-службы Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» другие данные. Среднемесячная заработная плата научных сотрудников в России в середине прошлого года составила 100,1 тысячи рублей. А самым высоким уровнем дохода могут похвастаться научные сотрудники в организациях сферы здравоохранения и образования.

У российской науки множество проблем, в том числе отсутствие связующего звена между предпринимателями и учёными, подтвердила в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова. По её словам, «в последние годы в России делается очень много для её решения». Например, создаются специальные центры, деятельность которых направлена на то, чтобы технологии помогали научному сообществу. В частности, подобные организации существуют на базе крупнейшего университета МФТИ, а также государственного научного центра «НИОПИК» в Долгопрудном. Антонова отметила, что проблема решается, но не так быстро, как хотелось бы.