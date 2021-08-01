National Interest: уход Меркель ставит под вопрос «Северный поток-2»

Газопроводу «Северный поток — 2» после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера грозит закрытие. Такое мнение высказал Обозреватель National Interest Торри Тауссиг.

По его мнению, с её уходом Германия и Европа теряют политика, который понимает Россию и её президента Владимира Путина, а также верит, что сложные проблемы нужно решать через диалог. Об этом он написал в своей колонке.

В преддверии сентябрьских выборов в Германии основные политические партии страны представили разные подходы в отношении России. По мнению Тaуссига, если к власти в Берлине придёт Аннaлена Бербок, представитель фракции «Союз 90/Зелёные», она, возможно, заблокирует «Северный поток — 2» и выступит против Мoсквы и Пекина. Как утверждает обозреватель, эта позиция находит отклик и в Вашингтоне.

В случае победы Арминa Лашета, председателя Христианско-демократического союза, германо-российские отношения будут обусловлены, прежде всего, экономическими интересами, а геополитика отойдёт на задний план.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заслуживает импичмента из-за сделки по «Северному потоку — 2». Об этом заявил обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен. Колумнист считает, что Байден давил на Зеленского, чтобы тот согласился на невыгодную для Украины сделку. Газопровод позволит России направлять топливо напрямую в Германию в обход Украины.