Настоящая аджика из Абхазии! Сохраняйте вкуснейший рецепт на зиму

Настоящая аджика из Абхазии — сохраните пошаговый рецепт на зиму. Традиционная абхазская аджика — острый и ароматный соус, который стоит сохранить в своей копилке рецептов. Как борщ у всех разный, так и абхазская аджика в каждой семье особенная, но всегда очень вкусная. Такой соус придаст пикантность любым блюдам и удивит гостей насыщенным вкусом и ароматом традиций Абхазии.

Ингредиенты

Острый красный перец — 500 г

Чеснок очищенный — 300 г

Свежий базилик — 50 г

Петрушка — 50 г

Укроп — 50 г

Кинза — 50 г

Крупная соль — 2–3 ст. л.

Приготовление

Мелко порубите зелень. Перец переберите, вымойте, удалите плодоножки, оставьте плоды целыми, семена не удаляйте. Пропустите чеснок через мясорубку, затем перец и зелень. Перемешайте ложкой, добавьте соль. Повторно пропустите смесь через мясорубку. Переложите в посуду, накройте марлей и оставьте на 3–4 суток при комнатной температуре. После испарения части жидкости и появления яркого аромата аджика готова. Переложите в баночки и храните в прохладном месте.

При желании можно добавить рубленые орехи или хмели-сунели по вкусу.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.