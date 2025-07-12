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12 июля 2025 в 10:30

Настоящая аджика из Абхазии! Сохраняйте вкуснейший рецепт на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Настоящая аджика из Абхазии — сохраните пошаговый рецепт на зиму. Традиционная абхазская аджика — острый и ароматный соус, который стоит сохранить в своей копилке рецептов. Как борщ у всех разный, так и абхазская аджика в каждой семье особенная, но всегда очень вкусная. Такой соус придаст пикантность любым блюдам и удивит гостей насыщенным вкусом и ароматом традиций Абхазии.

Ингредиенты

  • Острый красный перец — 500 г
  • Чеснок очищенный — 300 г
  • Свежий базилик — 50 г
  • Петрушка — 50 г
  • Укроп — 50 г
  • Кинза — 50 г
  • Крупная соль — 2–3 ст. л.

Приготовление

  1. Мелко порубите зелень. Перец переберите, вымойте, удалите плодоножки, оставьте плоды целыми, семена не удаляйте. Пропустите чеснок через мясорубку, затем перец и зелень. Перемешайте ложкой, добавьте соль. Повторно пропустите смесь через мясорубку.
  2. Переложите в посуду, накройте марлей и оставьте на 3–4 суток при комнатной температуре.
  3. После испарения части жидкости и появления яркого аромата аджика готова. Переложите в баночки и храните в прохладном месте.

При желании можно добавить рубленые орехи или хмели-сунели по вкусу.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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