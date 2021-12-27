Нарколог рассказал, как бороться с новогодним похмельем

Справиться с похмельем после новогодней ночи помогут кефир, некрепкий чай без сахара, капустный рассол и лёгкие белковые бульоны, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн, передаёт агентство «Москва». Врач не рекомендовал опохмеляться алкоголем. Он также посоветовал не использовать аспирин людям с болезнями желудка.

Если новогоднее похмелье не очень тяжёлое, то лучше ничего не делать до вечера 1 января. Но если не становится легче, то можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай. Помогут лёгкие белковые бульоны, холодец или нежирная яичница. Также рекомендую не огуречный, а именно капустный рассол — в нём есть вещество, защищающее печень, — сказал Брюн.

Он не рекомендовал пить при похмелье алкоголь. По словам нарколога, это может ухудшить состояние. Брюн добавил, что в случае тяжёлого отравления алкоголем необходимо сразу вызывать скорую помощь. Врач посоветовал людям с болезнями желудка не лечить похмелье аспирином, поскольку он может вызвать гастрит или кровотечение.

Не стоит лечить похмелье аспирином, потому что есть определённые ограничения. Например, если человек страдает язвенной болезнью желудка, то можно спровоцировать гастрит или даже кровотечение. Лучше купить в аптеке янтарную кислоту, — отметил нарколог.

Кроме того, в случае сильного похмелья Брюн рекомендовал провести первые сутки дома, и не посвящать их активному отдыху.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самый действенный способ избежать похмелья — не доводить себя до него. Он напомнил, что похмельный синдром связан со снижением уровня алкоголя в крови и может представлять серьёзную опасность, особенно для пожилых людей и лиц из группы риска.