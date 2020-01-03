Психиатр-нарколог, врач высшей категории Даниил Покровский призвал не злоупотреблять алкоголем во время новогодних праздников, отметив, что спиртное призвано лишь немного приободрить человека.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист
Тем, кто во время праздников почувствовал тоску, нарколог посоветовал вместо выпивки пообщаться с друзьями, погулять на свежем воздухе или заняться физическими упражнениями, которые лучше всего снимают хандру. Тем, кто всё-таки решил бороться с плохим настроением алкоголем и делал это в течение нескольких дней, Покровский порекомендовал «переключиться» — сменить местонахождение и занятие.
Ранее NEWS.ru цитировал специалиста-психолога, рассказавшего о признаках алкогольной депрессии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен