https://static.news.ru/photo/4c879746-2e4d-11ea-8064-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTOf/blickwinkel/Global Look Press

Психиатр-нарколог, врач высшей категории Даниил Покровский призвал не злоупотреблять алкоголем во время новогодних праздников, отметив, что спиртное призвано лишь немного приободрить человека.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист напомнил , что Институт гепатологии признал допустимой дозой крепкого алкоголя ту, что содержится в одной или двух рюмках «напитка типа коньяка или водки». Покровский отметил, что это количество рассчитано на взрослого мужчину.

Тем, кто во время праздников почувствовал тоску, нарколог посоветовал вместо выпивки пообщаться с друзьями, погулять на свежем воздухе или заняться физическими упражнениями, которые лучше всего снимают хандру. Тем, кто всё-таки решил бороться с плохим настроением алкоголем и делал это в течение нескольких дней, Покровский порекомендовал «переключиться» — сменить местонахождение и занятие.

Ранее NEWS.ru цитировал специалиста-психолога, рассказавшего о признаках алкогольной депрессии.