Напавший на ФСО солдат смущал командование отсутствием родителей

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Рядовой-гранатомётчик Никита Ерошенко, который начал бить машину ФСО во время парада Победы, сразу после призыва был направлен в парадный расчёт. Однако командование смущало, что мужчина является круглым сиротой.

При этом он закончил Калужский техникум электронных приборов по специальности «техник-программист», а также имел хорошие внешние данные. В результате начальство приняло решение направить его в бригаду, участвующую в мероприятии на Красной площади, передаёт «Коммерсант».

Молодой человек рассказал друзьям, где будет маршировать во время парада. Однако в последний момент контрразведка ФСБ рекомендовала перевести его из парадного расчёта в рядовые. Точная причина такого решения неизвестна. Согласно одной версии, он сбивался во время строевого шага, по другой — психологи посчитали его неуравновешенным, по третьей — спецслужба обнаружила компрометирующие сведения о нём.

В настоящий момент Следственный комитет ведёт доследственную проверку. Недавно её решили продлить, так как силовики ждут результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее друг солдата-срочника Никиты Ерошенко рассказал о характере товарища. По его словам, военнослужащий — спокойный человек, у которого никогда не наблюдалось вспышек агрессии. Также друг Ерошенко прокомментировал сведения о том, что солдат перед парадом кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности.

Как писал NEWS.ru, солдата-срочника, разбившего перед парадом Победы стёкла в микроавтобусе, принадлежащем Федеральной службе охраны России, направили на психиатрическое освидетельствование, уголовное дело в отношении него возбуждать не стали.

Парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошёл на Красной площади в Москве. На него прибыли лидеры иностранных государств: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и другие.