Друг разбившего стекло автобуса ФСО срочника рассказал о его характере

https://static.news.ru/photo/65556f14-b6ec-11ea-8331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mario Hösel/imageBROKER.com/Global Look Press

Друг солдата-срочника Никиты Ерошенко, разбившего перед парадом Победы прикладом ППШ стекло микроавтобуса ФСО, рассказал о характере товарища.

По его словам, военнослужащий — спокойный человек, у которого никогда не наблюдалось вспышек агрессии. Также друг Ерошенко прокомментировал сведения о том, что солдат перед парадом кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности.

Ни к каким государственным структурам неприязни он не испытывал, — приводит слова друга срочника «Газета.ru».

Ранее появилась информация о том, что сотрудникам контрразведки ФСБ удалось предотвратить инцидент на параде Победы. Они потребовали вывести из парадного расчёта в резерв солдата-срочника. Военнослужащий был отстранён от шествия по Красной площади. Узнав об этом, парень устроил провокацию. Он прикладом автомата разбил стёкла в машине ФСО. Кроме того, перед парадом на Красной площади молодой человек кричал о ненависти к сотрудникам ФСБ.

Инцидент прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв. По его мнению, у Ерошенко, устроившего провокацию, «голову напекло».

Как передавал NEWS.ru, солдат-срочник мечтал, чтобы его любимая девушка и родители увидели его марширующим в Москве по телевизору. Однако перед парадом его оставили в запасе. После принятия старшим по званию такого решения у солдата произошёл нервный срыв. Тогда он и разбил прикладом ППШ стекло микроавтобуса ФСО.