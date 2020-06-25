Разбившего стекло машины ФСО солдата отправили к психиатрам

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Солдата-срочника, разбившего перед парадом Победы стекло в микроавтобусе, принадлежащем Федеральной службе охраны России, направили на психиатрическое освидетельствование, уголовное дело в его отношении возбуждать не стали.

По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв и он нуждается в медицинской помощи, передаёт ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам, — поделился информацией инсайдер.

24 июня, в день проведения парада Победы, в Москве произошёл инцидент: военнослужащий был отстранён от шествия по Красной площади. Узнав об этом, молодой человек прикладом автомата разбил стёкла в машине ФСО. Кроме того, он кричал о своей ненависти к сотрудникам ФСБ России.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал инцидент с солдатом на Красной площади. По данным ведущего, срочник на тренировках ходил в основную группу, но после его перевели в резерв.