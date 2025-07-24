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24 июля 2025 в 10:22

Намажь и удиви: быстрая намазка для эффектных бутербродов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта намазка для бутербродов готовится всего за 5 минут, а на праздничном столе выглядит так, будто вы потратили на неё целый час. Она нежная, пикантная и универсальная: её можно просто намазать на хлеб, выложить под ломтики рыбы, хамона или бекона или сделать с ней эффектные канапе. Подойдет и для сэндвичей, и как быстрая закуска. Готовьте смело — и удивляйте гостей.

Ингредиенты на 2 порции

  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Сыр плавленый — 180 г
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Огурцы маринованные — 120 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Петрушка — 5 г
  • Батон — 5 ломтиков
  • Хамон или бекон — 50 г

Как приготовить намазку для бутербродов

1. Подготовьте продукты

Заранее отварите и остудите яйца. Плавленый сыр используйте классический, без добавок, или по вкусу. Огурцы лучше взять маринованные, но подойдут и соленые.

2. Очистите и соберите всё в чашу блендера

Яйца очистите, сыр выньте из упаковки, чеснок — из шелухи, зелень промойте и обсушите. Сразу нарезать ничего не нужно.

3. Измельчите

В чашу блендера положите яйца, сыр, чеснок, огурцы, петрушку и майонез. Взбейте всё до однородной массы. На это уйдет буквально пара минут.

4. Намажьте на хлеб

Готовую пасту можно переложить в кондитерский мешок для красивой подачи или просто намазать ножом. Батон лучше слегка подсушить на сковороде, чтобы он стал хрустящим снаружи и мягким внутри.

5. Украсьте

На каждый бутерброд выложите тонкие ломтики хамона или бекона и украсьте свежей зеленью. Если хотите, можно заменить мясо на рыбу или добавить ломтик вяленой курицы.

Совет: намазка прекрасно хранится в закрытом контейнере в холодильнике до 3 дней — можно приготовить заранее и освободить время перед праздником.

Подавайте бутерброды сразу после сборки, пока хлеб хрустит и всё выглядит аппетитно. Гости точно спросят рецепт — так что лучше сразу сохранить его себе.

Сохранить аромат летней зелени до весны проще, чем кажется! Этот проверенный способ позволит вам всегда иметь под рукой пикантную добавку к любым блюдам.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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