Накануне референдума снова был обстрелян центр Донецка

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка

Накануне референдума снова был обстрелян центр Донецка. За этот месяц в столице не было ни одного спокойного дня. 23 сентября в ДНР запланировано голосование о вхождение в состав Российской Федерации. Сегодня, 22 сентября под огнем снова оказался центр города. Несколько снарядов, выпущенных со стороны зоны контроля ВСУ, попали в «Крытый рынок» в Ворошиловском районе. В этой части города всегда скапливается большое количество людей. Один снарядов попал в курсирующую маршрутку №38, другие задели административное здание с палатками. Осколки разлетелись на расстояние сотен метров. По данным следствия, погибло шесть человек, еще семь получили ранение.

В середине дня здесь всегда многолюдно: люди покупают фрукты, овощи, садятся в заполненные маршрутки. В один момент стало известно, что при обстреле погиб 14-летний мальчик, Максим Гречаный, который учился в гимназии №61. Медику, приехавшему на место обстрела, пришлось сообщить об этом его матери. Узнав об этом, у матери случилась истерика. Вместе с мужем она приехала на место обстрела и наблюдала картину разрушений. Никто не знает, что произойдет завтра, в дату референдума. Простые мирные горожане опасаются новых обстрелов. Жителям Донецка едва хватает сил, что сохранять спокойствие в тяжелой обстановке. Тем не менее многие намерены проголосовать и сделать выбор, от которого зависит дальнейшая судьба региона.

– Угроза террористических актов на Донбассе ежесекундо, – прокомментировал ситуацию на месте обстрела Анатолий Бибилов, бывший президент Южной Осетии. – Вот мы стоим здесь и никто из нас не уверен, что прямо сейчас не прилетит. Но сплочеенность народа выше во время таких террористических актов, потому что у людей срабатывает инстинкт самосохранения.

Момент обстрела также прокомментировала хозяйка одного из прилавков.

– Я находилась вот здесь, в двадцати метрах от взрыва. Взрыв, и сразу все полетело вверх. С испуга мы сразу побежали в укрытие, думали, что это все, но потом прогремел еще один взрыв. Страшно, очень страшно. Нам просто повезло. Можно только проклясть людей, которое это делают. Мы все люди, неважно, кого обстреливают. Надеюсь, что все это прекратится.



