Наибольшее число заражённых коронавирусом за сутки выявили в Москве

https://static.news.ru/photo/6cfd2390-9295-11ea-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Наибольшее количество заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в столице заболел ещё 5551 человек, в Московской области — 1113, в Санкт-Петербурге — 414.

Кроме того, врачи выявили 262 случая коронавируса в Нижегородской области, 139 — в Свердловской и 119 — в Волгоградской.

NEWS.ru

Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности в России за минувшие сутки зафиксировали 11 012 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных превысило 200 тысяч человек. За сутки скончались 88 пациентов с COVID-19.