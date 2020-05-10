Наибольшее число заражённых коронавирусом за сутки выявили в Москве

Наибольшее количество заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в столице заболел ещё 5551 человек, в Московской области — 1113, в Санкт-Петербурге — 414.
Кроме того, врачи выявили 262 случая коронавируса в Нижегородской области, 139 — в Свердловской и 119 — в Волгоградской.
Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности в России за минувшие сутки зафиксировали 11 012 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных превысило 200 тысяч человек. За сутки скончались 88 пациентов с COVID-19.
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