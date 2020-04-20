Их надо ликвидировать: россияне рассказали, кому не место в обществе

https://static.news.ru/photo/31631844-82f0-11ea-9a97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно каждый пятый россиянин считает, что представителей сексуальных меньшинств следовало бы ликвидировать. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-Центра на тему отношения к людям, чьё поведение «отклоняется от общепринятых норм».

О желании избавиться от геев и лесбиянок заявили 18% опрошенных. Ещё 32% уверены, что их следует изолировать от общества. 9% респондентов считают необходимым помогать сторонникам однополых отношений.

Каждый шестой — или 15% — заявил о необходимости ликвидировать наркоманов. Изолировать их хотели бы 27%, а оказывать им помощь — 53%.

Почти каждый десятый считает, что нужно ликвидировать феминисток, радикально настроены 9% опрошенных. Ещё 18% — за изоляцию и 13% — за помощь. Оставить защитниц прав женщин в покое считают правильным 41% россиян.

Только 5% пожелали ликвидировать алкоголиков. Ещё меньше — по 2% — считают правильной ликвидацию людей с ВИЧ и бездомных.

Наименьшее сочувствие у россиян вызывают террористы. За их ликвидацию высказались 80% респондентов. 75% хотели бы избавиться от педофилов. Ещё 61% высказались за ликвидацию убийц.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, неизвестные распылили перцовый баллончик в сторону феминистской активистки. К инциденту могут быть причастны ультраправые, пытавшиеся помешать проведению пикетной очереди.