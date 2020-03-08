Неизвестные распылили перцовый баллончик в сторону феминистской активистки в центре Москвы. К инциденту могут быть причастны ультраправые, пытавшиеся помешать проведению пикетной очереди у станции метро Китай-город.
Как
Акция левых и демократических сил, приуроченная к Международному женскому дню, направлена против незащищённости женщин и детей «в ситуациях бытового и сексуализированного насилия».
Несоблюдение даже существующих в России трудовых прав работниц, домогательства со стороны начальства, коллег и клиентов. Проблемы с оказанием медицинской помощи пациенткам, необходимые лекарства для которых оказались в санкционном списке, а также в числе «наркотических» веществ. Нарушения прав наркопотребительниц, практическая невозможность в российских условиях лечения от зависимостей, фальсификация дел по «наркотическим» статьям. Незащищённость проституированных женщин, которые в России, в отличии от их клиентов, ещё и подлежат административной ответственности. Невидимость проблем ЛГБТ+ при высоком градусе нетерпимости и насилия против них. Бесконечные войны, в которых матери теряют своих детей. Наконец, политически мотивированное уголовное преследование активисток — Дарьи Полюдовой, Юлии Цветковой, Екатерины Мурановой. И многое, многое другое. Как анархистки и социалистки, мы считаем, что все эти проблемы порождены системами патриархата и капитализма. И окончательно они будут решены только при строительстве принципиально нового общества, в котором не будет места неравенству и дискриминации, — заявляли организаторы пикетной очереди.
Как писал NEWS.ru, также в Москве прошёл митинг левых и феминисток, посвящённый Международному женскому дню.
В Киргизии приуроченную к 8 марта акцию против бытового насилия и убийств женщин разогнали представители ультраправой группировки «Кырк чоро» при поддержке местных силовиков.
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