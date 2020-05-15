Начальник московского метро спрогнозировал долгий масочный режим в подземке

https://static.news.ru/photo/8a218a30-96bc-11ea-adc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский выразил уверенность, что ношение масок и перчаток в общественном транспорте ещё долго будет оставаться обязательным.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, как долго в подземке будут продаваться средства индивидуальной защиты.

Не будем забегать вперёд. Жизнь изменилась, и, видимо, надолго маски и перчатки в общественном транспорте обязательны, — заявил Козловский.

Сейчас в российской столице действует режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Московского метрополитена с 85-летием столичной подземки и отметил неповторимую красоту станций. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.