Начальник московского метро спрогнозировал долгий масочный режим в подземке

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский выразил уверенность, что ношение масок и перчаток в общественном транспорте ещё долго будет оставаться обязательным.
Об этом он
Не будем забегать вперёд. Жизнь изменилась, и, видимо, надолго маски и перчатки в общественном транспорте обязательны, — заявил Козловский.
Сейчас в российской столице действует режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Московского метрополитена с 85-летием столичной подземки и отметил неповторимую красоту станций. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
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