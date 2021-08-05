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Наблюдатели объяснили, чем для ЦИК плохо отсутствие ОБСЕ на выборах

13:20, 05 августа 2021
Наблюдатели объяснили, чем для ЦИК плохо отсутствие ОБСЕ на выборах Фото: Omar Marques / Sopa Images/Global Look Press
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Наличие международных наблюдателей на выборах давно стало обязательной нормой и означает их признание в других странах. Об этом NEWS.ru заявил член движения наблюдателей «Голос» Виталий Аверин.

По словам эксперта, ЦИК не лукавит, когда говорит о том, что сожалеет о том, что на выборы в Россию не приедут наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и ОБСЕ.

Отсутствие иностранных наблюдателей — удар по престижу выборов, —  уверен Аверин.

Эксперт добавил, что, на его взгляд, основания, по которым не допустили международных наблюдателей, надуманные.  Последние не смогли договориться с российскими властями о размере миссии в условиях COVID-19.

Речь идёт о не такой уж большой группе людей, которые соблюдали бы все меры предосторожности, —  считает Аверин.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в России осенью. При этом она подчеркнула, что их отсутствие не отразится на легитимности избирательного процесса.

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