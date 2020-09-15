На зачистку крыши здания правительства РФ от ворон потратят 42 млн рублей

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Свыше 42 млн рублей из бюджета планируется выделить на истребление ворон, оккупировавших крышу Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. Там есть строка «организация работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».Так, в 2021-м и 2022 годах на эти цели планируется потратить по 21,3 млн рублей.

Способ избавляться от ворон не уточняется. Председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер рассказала изданию, что их лучше всего отпугивать с помощью привлечения естественных врагов — соколов и ястребов. Она также отметила, что истребление ворон может дать обратный эффект: их место займут новые птицы из дикой природы.

Ранее NEWS.ru писал, что заседание Палаты общин британского парламента было остановлено из-за протёкшей крыши. Парламентарии рассматривали вопросы, связанные с погашением банковского кредита. Однако журчание воды негативно повлияло на слышимость внутри помещения, поэтому было решено завершить обсуждения на два часа раньше.