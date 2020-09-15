На зачистку крыши здания правительства РФ от ворон потратят 42 млн рублей

Свыше 42 млн рублей из бюджета планируется выделить на истребление ворон, оккупировавших крышу Белого дома на Краснопресненской набережной в Москве.
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Способ избавляться от ворон не уточняется. Председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер рассказала изданию, что их лучше всего отпугивать с помощью привлечения естественных врагов — соколов и ястребов. Она также отметила, что истребление ворон может дать обратный эффект: их место займут новые птицы из дикой природы.
Ранее NEWS.ru писал, что заседание Палаты общин британского парламента было остановлено из-за протёкшей крыши. Парламентарии рассматривали вопросы, связанные с погашением банковского кредита. Однако журчание воды негативно повлияло на слышимость внутри помещения, поэтому было решено завершить обсуждения на два часа раньше.
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