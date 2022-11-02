«На вкус не отличаются»: сомелье раскрыл варианты замен Jagermeister в РФ Сомелье Тузмухамедов заявил, что напитки Jagermeister заменяются достаточно легко

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Напитки производителя крепкого ликера Jagermeister заменяются достаточно легко, в Германии это целый класс напитков «Jager», просто Jagermeister занимался активной рекламной компанией и стал раскрученным брендом, а в барах его подавали замороженным в специальных машинах, рассказал NEWS.ru директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов. По его словам, на российском рынке много подобных напитков, в частности есть чешские варианты. Сомелье отметил, что уже активно работает импортозамещение данных ликеров, которые дешевле по цене, но при этом ничуть не уступают по качеству.

У нас уже вполне успешно работает импортозамещение, есть красные и белые напитки, которые выглядят практически так же, на вкус вообще не отличаются, единственное на этикетке написано, где произведено. Есть другие напитки, которые у нас называются бальзамами, их еще делали в СССР, в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, не говоря уже о Башкирии и Татарстане. Залейте в зелено-розовую бутылочку, и никто не заметит, — считает Тузмухамедов

По мнению сомелье, некоторые бренды ликера, в том числе немецкие и российские, по вкусу являются лучше оригинала.

Ранее стало известно, что Jagermeister решил свернуть бизнес в России, поставщики популярной марки алкоголя стали уведомлять клиентов об отказах. При этом в ГК «Руст», занимающейся поставками продукции в Россию, не подтвердили информацию о прекращении сотрудничества, однако признали, что поставки ликера действительно идут с перебоями.