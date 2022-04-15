На ВДНХ проходит выставка-ярмарка цветов и экопродуктов

В Москве на главной аллее ВДНХ проходит фестиваль цветов и экопродуктов Green Сity. Посетители в эти выходные смогут не только посетить ярмарку и приобрести семена и рассаду редких цветов на свой приусадебный участок, но и принять участие в развлекательной программе, попробовать свежие продукты питания и узнать много нового об экологичном питании и новинках для дачи и отдыха.
Продажа ягод на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Колбасные изделия на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Дегустация на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Продажа саженцев на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Продажа саженцев на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Продажа саженцев на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Продажа саженцев на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Продажа семян на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Продажа грибов на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Продажа семян на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Продажа ягод на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Покупатель у прилавка с сухофруктами на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Фермерское масло на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Продажа саженцев на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Продажа сыра на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Продажа меда на фестивале цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль цветов и экопродуктов Green City
Артём Соболев/NEWS.ru