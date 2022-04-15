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На ВДНХ проходит выставка-ярмарка цветов и экопродуктов
Общество

На ВДНХ проходит выставка-ярмарка цветов и экопродуктов

09:55, 16 апреля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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В Москве на главной аллее ВДНХ проходит фестиваль цветов и экопродуктов Green Сity. Посетители в эти выходные смогут не только посетить ярмарку и приобрести семена и рассаду редких цветов на свой приусадебный участок, но и принять участие в развлекательной программе, попробовать свежие продукты питания и узнать много нового об экологичном питании и новинках для дачи и отдыха. 

Продажа ягод на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Колбасные изделия на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Дегустация на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа саженцев на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа саженцев на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа саженцев на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа саженцев на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа семян на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа грибов на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа семян на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа ягод на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Покупатель у прилавка с сухофруктами на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Фермерское масло на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа саженцев на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа сыра на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа меда на фестивале цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Фестиваль цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

Фестиваль цветов и экопродуктов Green City

Артём Соболев/NEWS.ru

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